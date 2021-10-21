Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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