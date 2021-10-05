Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri