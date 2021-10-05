Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum.
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma... - Haberler
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