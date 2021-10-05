Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar tekrar sınava girmeye gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Artık gençlerimizin hayal ettikleri yere yerleşemedikleri için, hayatlarının baharlarında tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak, daha güçlü bir sistem kurmalıyız. Bir yanda üniversite sınavı peşinde vakit kaybetmeden gençlerin, diğer yanda üniversitelerimizde atıl kapasitenin bulunduğu mevcut tabloyu süratle değiştirmemiz şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Akademik yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "2020 yılı Mart ayından beri koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir. Ancak bunun yüz yüze eğitim-öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır" diye konuştu.

Programa Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar katıldı.