Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Zarife Tahmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri