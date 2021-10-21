Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir."