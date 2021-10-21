Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri
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