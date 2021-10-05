Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız.'

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...

 AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor

AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Kubilay Aka Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:46:36. #1.17#