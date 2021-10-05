Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri