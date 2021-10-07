Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri