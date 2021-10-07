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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı.


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