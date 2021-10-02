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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesindeki 'AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'na telekonferansla katılarak, "Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin...

ORDU (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesindeki ' Ak Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'na telekonferansla katılarak, "Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin en önemli unsurudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum" dedi.

'AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın öncülüğünde 18 il ve 197 ilçe gençlik kolları başkanının katılımıyla gerçekleşen AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'na; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya telekonferansla bağlanarak, gençlere seslendi.

'SİYASİ HAREKETİMİZİN EN ÖNEMLİ UNSURUDUR'

Düzenlenen kamplarla sürekli olarak hafızaların diri tutulmasının siyasi hareketleri için önemli bir unsur olduğunu belirten Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, öncelikle böyle güzel bir kamptan telekonferans yoluyla da olsa sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kampın çok verimli geçmesini Allah'tan temenni ediyorum. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin en önemli unsurudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Özellikle de Karadeniz'imizin, önemli noktasında bu önemli hareket merkezinde bu çalışmayı yapıyor olmanızdan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda inşallah Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerini de ziyaret etmeyi planlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Siz gençlerimizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

'GÖNÜLLERE GİRMEDEN SEÇİM KAZANILMAZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise gençlere gönüllere girmeleri çağrısında bulunarak, "AK Parti kurulduğu günden bu yana çok güzel çalışmalar ve destanlar yazıldı. Bu çalışmaların neticesinde, ülkemizde yapılmaz denilen çok eserler ortaya koyduk. Parti ahlaki, dava ve ideal birlikteliğidir. Parti bir menfaat, çıkar ve bir çekişme birlikteliği değildir. Gruplaşma ve hizip değildir. Dolayısıyla bunun çok iyi bir şekilde altını çizmemiz lazım. Öyle ki, bazıları seçim kazanmakla o şehri kazandıklarını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Çile çekmeden, çalışmadan, gönüllere girmeden, Allah'ın rızasını kazanmadan o işler öyle kolay olmuyor. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımız yaparken hem edep hem tevazu hem de gönüllere girerek yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı

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