Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti son durağı Nijerya'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti son durağı Nijerya'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Buhari'ye iki ülke heyetleri tanıtıldı. Basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Buhari daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı yapılacak. - ABUJA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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