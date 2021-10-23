Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak bu defa...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak bu defa da aynı şeyi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak bu defa da aynı şeyi yapacağız."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (2)