Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim AR-GE Merkezi'nde geliştirilen Covid-19 hızlı antijen test kitinde üretim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim AR-GE Merkezi'nde geliştirilen Covid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim AR-GE Merkezi'nde geliştirilen Covid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik." - ANKARA
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Kabine bugün kritik gündemle toplanıyor! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada