Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri