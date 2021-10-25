Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın.
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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