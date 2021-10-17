Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine karşı ciddi bir tehdittir." - İSTANBUL

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. - Haberler
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