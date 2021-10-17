Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine karşı ciddi bir tehdittir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada. Millete psikolojik operasyon çabası var
Son Dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına sert tepki: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik