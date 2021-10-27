Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, HDP'nin emir eri konumuna gelmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu vermesiyle ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhalif gücünün tamamının profesyonel askerlerden oluştuğunu bilmeyecek, sınır ötesi harekatların sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Meclis'e sundukları 2022 yılı bütçe teklifinin, AK Parti'nin 20 ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de 4'üncü bütçesi olduğunu belirterek, "Merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 473 milyar lira, bütçe açığı da 278 milyar lira olarak öngörülmektedir. Tabii bu ihtiyatla hazırlanmış bir bütçe teklifidir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Toplam 224 kamu idaresini kapsayan merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin ihtiyaçlarını gözeten; adil, gerçekçi, sürdürülebilir bir anlayışla yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dün Azerbaycan'da olduğunu anımsatan Erdoğan, orada gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatarak, "Azerbaycan'da farklı bir gelişme var inşallah Fuzuli'den İstanbul'a bir hareket olacak. Şu anda bu yollarının yapımına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Bir taraftan demiryolu çalışmaları, bir taraftan otobanlar ve buralarda da yine Türk müteahhit firmaları yoğun bir çalışmanın içerisindeler. Azeri-Türk müşterek yaptıkları çalışmalarla hamdolsun güzel bir kardeşlik sergiliyorlar" dedi.