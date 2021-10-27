Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Erdoğan: 'Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim...

Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title