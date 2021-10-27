Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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