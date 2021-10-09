Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (3)

ADANA (DHA) - 'ULUSLARARASI YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışını yaptıktan sonra Ak Parti Adana İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasının başında Adanalı merhum sanatçı Murat Göğebakan'a Fatih'a okunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11,5 milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor. Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur. Adana teşkilatımıza güveniyor, Adana'nın bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum."