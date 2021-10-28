Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz" -"Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum.
İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz"
-"Yarın İstanbul'da yeni Akm'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.