Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz" -"Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz"

-"Yarın İstanbul'da yeni Akm'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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