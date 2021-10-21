Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan'ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez....
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan'ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran'daki Azeri oranı ortadadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan'ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran'daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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