Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz." - LUANDA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title