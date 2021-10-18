Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz." - LUANDA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi