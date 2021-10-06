Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri