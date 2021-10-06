Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir."

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.' - Haberler
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