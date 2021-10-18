Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz." - LUANDA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi