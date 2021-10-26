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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak, eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak, eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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