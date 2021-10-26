Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu. - ANKARA

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