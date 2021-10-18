Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan işlem yapılması istendi.


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