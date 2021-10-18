Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan işlem yapılması istendi.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi
Son Dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına sert tepki: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz