Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce bugün kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan ile beraber çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim 2011 tarihinde kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı. Duygu yüklü bu paylaşım saatler içerisinde binlerce beğeni aldı. - ANKARA

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