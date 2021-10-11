Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Evlatlarımız bizim her şeyimiz, her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için" notuyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kız çocuklarıyla çekilen fotoğrafları yer alıyor.

(Hülya Keklik/İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra Mustafa Keser Hava Durumu
Spor Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:01:36. #1.12#