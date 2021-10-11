Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Evlatlarımız bizim her şeyimiz, her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için" notuyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kız çocuklarıyla çekilen fotoğrafları yer alıyor.

(Hülya Keklik/İHA)

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