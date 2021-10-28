Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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