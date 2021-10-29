Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi Akm tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan...
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