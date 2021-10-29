Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi Akm tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.