Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri