Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen Pkk güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri