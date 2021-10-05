Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda üniversite sınavı peşinde vakit kaybeden gençlerin diğer yanda üniversitelerimizde atıl kapasitenin bulunduğu...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda üniversite sınavı peşinde vakit kaybeden gençlerin diğer yanda üniversitelerimizde atıl kapasitenin bulunduğu tabloyu süratle değiştirmemiz şart."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda üniversite sınavı peşinde vakit kaybeden gençlerin diğer yanda üniversitelerimizde atıl kapasitenin bulunduğu tabloyu süratle değiştirmemiz şart."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri