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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde katıldığı aile fotoğrafı çekimi öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde katıldığı aile fotoğrafı çekimi öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.

G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk oturum öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan çekimden önce ABD Başkanı Joe Biden ile selamlaşarak ayak üstü kısa süreli sohbet etti. Liderler, fotoğraf çekiminin ardından zirvenin düzenleneceği salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile ayaküstü sohbet etti

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