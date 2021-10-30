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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti. - ANKARA

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