Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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