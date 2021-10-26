Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak "TUR" uçağı ile Ankara'ya hareket etti.
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak "TUR" uçağı ile Ankara'ya hareket etti.
Erdoğan'ı, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya gitti.
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