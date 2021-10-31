Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi...

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez"

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı...

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