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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Angola'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Angola'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi. Türkiye'den Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ın resmi ziyaretleri yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Devlet Başknalığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak ardından baş başa ve heyetler arası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak.

Angola Meclisi'ne hitap edecek olan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın ardından Togo ve Nijerya'ya geçerek buralarda resmi temaslarda bulunacak. - LUBANGO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da

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