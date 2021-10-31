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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede ayrıca iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

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