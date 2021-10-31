Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü. - ROMA