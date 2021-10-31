Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti. - ROMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları

G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title