Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat bu sözü ben verdim falan diyor. Sen neyin sözünü veriyorsun ya? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin kapanışı ve '50 Ar-Ge Merkezinin Açılış Töreni'ne katıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Erdoğan, eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime geçildiğini anımsatarak, "81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretimin her seviyesinde, yüz yüze eğitime başlamış olduk. Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz, hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor" dedi.

İllerde mülki idare amirlerinin konuyu yakından takip ettiğini bildiren Erdoğan, "Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak, hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir. Devletimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine uygun şekilde birçok gelişmiş ülkelerden önce gereken her imkanı vatandaşlarına sunmuştur. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek, önümüzdeki kış ayalarında o derece rahat ederiz. Havaların soğumasıyla beraber sıkıntıların artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Güçlenen altyapısı ve güçlenen imkanlarıyla, modern AR-GE merkezleri vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosuyla yeni çekim merkezleri olacaktır."

Hükümet olarak eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken aynı zamanda yeni yatırımlarla eğitim altyapısının tahkim edildiğini belirten Erdoğan, "Mesleki eğitimi güçlendirmek vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle belirlenen okullara bir yılda bir milyar lira yatırım yaptık. Proje kapsamında bin okula bin kütüphane kazandırmanın yanı sıra, toplam 10 bin akıllı tahta ve bin fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı kurduk. Ayrıca mevcut mesleki alan laboratuvarı ve atölyelerini güçlendirdik. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamındaki üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye laboratuvar kurduk, 282 atölyeyi de güncelledik. Proje dahilindeki bin meslek okulumuzun bakım ve onarımlarını da yaparak eksiklikleri giderdik. Bugün 1000 Okul Projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda kurulan 50 AR-GE merkezimizin de açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerini son derece önemli buluyoruz" diyen Erdoğan, "AR-GE merkezleri ile öğrencilerimiz hem fikirleri somutlaştırma fırsatı bulacak hem de okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır. Yine bu merkezler vasıtasıyla öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Güçlenen altyapısı ve güçlenen imkanlarıyla, modern AR-GE merkezleri vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosuyla yeni çekim merkezleri olacaktır. Nitekim son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın müspet sonuçlarını birçok alanda görüyoruz" dedi.

"28 Şubat döneminin, Türk eğitim sistemi ve ekonomimize yaptığı en büyük kötülüklerden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullarımıza yönelik toplumuzdaki önyargılar da önemli ölçüde kırıldı" diyen Erdoğan söyle konuştu:

"Hem gençlerimiz hem aileleri kariyer planlamalarında mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladı. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve resmi kurumlarımız da lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini çok daha iyi anlamıştır. Bu anlayış birliği neticesinde tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken eğitim, üretim, istihdam güçlendirmiştir. Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz, artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor. Kimi savunma sanayi kuruluşlarımız ile sanayi bölgelerimizin himayesinde eğitim veren okullar evlatlarımızın tercihlerinde en üst sıralara çıktı. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yenliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime yönelik ilgi de ülkemiz genelinde güçleniyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının temasını 'Mesleki ve Teknik Eğitimde Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım Yılı' olarak belirlemiştik. Sonuçta yıl içinde 803 patent faydalı model tasarım ve marka başvurusu yapılmış ve bunların 188'i tescil edilmiştir. Bu yıl ise 250 ürün tescili hedeflenmiş ve şu an itibariyle, 198 adet faydalı model tasarım ve marka tescili alınmıştır. Aynı şekilde meslek lisesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin giderek yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz."

"Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir"

Artık tüm eğitim kurumlarının eşit tutulduğunu bildiren Erdoğan, "Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık, ötekileştirme ve adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun devletimizin nazarında evlatlarımız eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek, hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garantiye almanın derdindeyiz. Türkiye'yi milletimize söz verdiğimiz şekilde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık" şeklinde konuştu.

2002 yılında eğitim bütçesinin 7 buçuk milyar lira iken 2021 yılında bu rakamın 147 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "Görüldüğü gibi nereden nereye. Yükseköğrenimi de dahil ettiğimizde bu yılki eğitim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Yine 20 yıl önce resmi özel dahil, okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı 88 bin 325'e çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343 binden 601 bin seviyesine getirdik. Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 2002 yılından bugüne kadar tam 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay yüreği kıpır kıpır idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık. İlave 15 bin öğretmen ataması müjdesini paylaşmıştık" ifadelerini kullandı.

3600 ek göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat bu sözü ben verdim falan diyor. Sen neyin sözünü veriyorsun ya? Bu iş bizim işimiz. Biz, kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için asıl olan evlatlarımızla birlikte geleceğimizi de emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin huzuru, esenliği, refahı ve motivasyonudur. Son 19 yılda devletimizin imkanları genişledikçe toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmenlerimiz de bundan payını almıştır. Bundan sonra da diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte öğretmenlerimizden tek talebimiz öğrencilerimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri, onları sadece bugüne değil yarına da en donanımlı şekilde hazırlamalarıdır. Bu gençler sizlerin eseri olacak, dolayısıyla yarınları, 2053 ve 2071'i biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz" diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Öğrencilerimizden beklentimiz devletimizin, ailelerinin ve hocalarının kendileri için yaptığı fedakarlığın bilinciyle derslerine yoğunlaşmalarıdır. Her evladımızdan sporda, bilimde, sanatta mesleki alanda becerilerini ilerletmesini vaktini en verimli şekilde değerlendirmenin yollarını aramasını istiyoruz" dedi.

"Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız"

Mesleki eğitimde müjdeler paylaşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Birincisi mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları ücretin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece iş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz. İkinci olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin aldıkları ücretleri iyileştiriyoruz. Artık kalfalar son sene asgari ücretin 3'te biri kadar değil yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedefle ilgili olarak mesleki eğitim kanununda gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Böylece mesleki eğitim merkezleriyle kalıcı bir iyileşme sağlayacak ve Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız. Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını kısa sürede tamamlama ve iş gücü piyasasına süratle geçme imkanı getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bunun için gerekli çalışmaları tamamladı. Böylece gençlerimiz eğitim sürecinde ücret alarak 6-7 ay gibi kısa süreli tamamlama programlarına devam edebileceklerdir. İlk uygulaması önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız ile Turkcell tarafından başlatılacaktır. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verilecek ve eğitim sonuna başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, mesleki eğitim camialarımız ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programa, Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA