Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız"
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri