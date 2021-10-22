CHP Parti Meclisi toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Parti Meclisi toplandı

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
CHP Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında genel merkezde toplandı. 2 saat süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomiye ilişkin gelişmelerin görüşüldüğü, ayrıca dış politikanın da konuşulduğu öğrenildi. Ayrıca seçim güvenliği çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldığı kaydedildi. PM üyelerinin sahada yaptıkları çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardığı belirtildi.


CHP Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi toplandı

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara: Düsturunuz milletimizin refahı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara: Düsturunuz milletimizin refahı olsun

 Bomba iddia: DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi Millet İttifakı'na katılıyor! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'

Bomba iddia: DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi Millet İttifakı'na katılıyor! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"

 Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın 'CHP'nin oyları artıyor' yorumuna yanıt: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz

Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna yanıt: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title