CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı - Haberler
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Politika

- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'na giriş yaptı.

- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'na giriş yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim" paylaşımını yapmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'na giriş yaptı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı
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Haber: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na giriş yaptı - Haberler
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