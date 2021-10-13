CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır' - Haberler
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin organlarını anayasa belirler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin organlarını anayasa belirler. Referanduma sunulmuş, vatandaşlar da kabul etmişler. İlk dört madde zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini, bunun teminatının Türk milleti olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları biliyorsunuz. Dolayısıyla elbirliği ile Türkiye'yi aydınlığa çıkartmamız lazım. Bir barış ortamı getirmemiz lazım, bir huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma güven vermesi lazım. Karşılıklı güvenin ve saygının oluşturulması lazım. Devleti devlet yapan tasada, kıvançta beraber olmaktır. O devletin bütün vatandaşları bir arada huzur içinde yaşasınlar. Elbette farklı siyasi görüşlere saygı duymak zorundayız. Beraber önce milli değerlerimizi, milli hasretlerimizi bir arada tutmak zorundayız. Siyasetin de asıl amacının bu olması lazım" diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarında ilk dört maddenin değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Devletin organlarını anayasa belirler. Referanduma sunulmuş, vatandaşlar da kabul etmişler. İlk dört madde zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim" dedi.

"Sosyal yardımlar yapılırken muhtarla iş birliği yapmalı"

Bir mahallede kimin fakir olup olmadığını en iyi mahallenin bakkalı ve muhtarının bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sosyal yardımlar yapılırken, dağıtılırken mahallenin muhtarı ile iş birliği yapmak lazım. Gerekirse sosyal yardımların muhtar aracılığı ile dağıtılması lazım. Çünkü muhtar siyasi kimliği ile çıkmaz. Muhtar kendi kişiliği ile çıkar milletin önüne, vaatleri varsa onları söyler, vatandaşta gelir oy verir. Dolayısıyla muhtar mahallesinde bulunan vatandaşları kucaklaması lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması hakkında da Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminde ya da başka dönemlerde bir yere gidildiğinde orayı aldığınızda aldığınızın nişanesi olarak para basarsınız orada. Burası bana aittir dersiniz. Paranın öyle bir gücü var. Burası başkent. Hemen hemen bütün ülkelerin başkentlerinde merkez bankaları vardır. Şimdi biz Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız. Niye taşıyoruz? Ankaralılar buna izin verecek mi? Yarın gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisini de taşıyalım diyecekler. Ankaralıların kendi bankalarına, bu milletin bankasına, Merkez Bankası'na sahip çıkması lazım." - ANKARA

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