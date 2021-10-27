CHP'li Yalım'dan Mecliste kantarlı basın toplantısı - Haberler
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CHP'li Yalım'dan Mecliste kantarlı basın toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'li Yalım'dan Mecliste kantarlı basın toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM'de kantar ve kömürle basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM'de kantar ve kömürle basın toplantısı düzenledi.

Yalım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Tarım Kredi Kooperatiflerinin ithal ettiği kömüre işaret ederek, "Vatandaşların bazıları kömür ihtiyaçlarını buradan sağlamaktadır. Ancak aldığı kömür 2-3 kilogram eksik. Bir vatandaşımız 240 torba (6 bin kilogram) Tarım Kredi Kooperatifi'nden kömür alıyor. 12 bin 900 TL KDV dahil ödeme yapıyor. Tarım Kredi'de kantar olmadığı için özel bir yerde kantarda aldığı kömürü tarttırıyor. 25 kilogram yerine 21.5-22 kilogram arası ölçümler alıyor" dedi. - ANKARA

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