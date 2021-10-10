CHP'li Torun'dan Topçam HES'in özelleştirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) özelleştirilmesini eleştirerek, "Barajın satış maliyeti halkın sırtına yüklenecek." görüşünü savundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Melet Irmağı üzerinde 2016'da faaliyete geçen Topçam HES'in, Ordu'nun en büyük dördüncü barajı olduğunu ve 150 milyon kilovatsaatlik enerji ürettiğini belirtti.

Seyit Torun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız her gün enerji fiyatlarına gelen yeni zamlarla uyanırken, vatandaşlarımız elektrik faturalarını dahi ödeyemez hale gelmişken, devletin elindeki enerji santralleri tek tek özelleştiriliyor. Üzülerek ifade ediyorum ki Topçam Barajı'nın satışının maliyeti de vatandaşımızın sırtına yüklenecek ve bu satış halkımıza yeni elektrik zammı olarak dönecektir."