CHP'li Torun'dan Topçam HES'in özelleştirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Torun'dan Topçam HES'in özelleştirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Politika
CHP'li Torun'dan Topçam HES'in özelleştirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) özelleştirilmesini eleştirerek, "Barajın satış maliyeti halkın sırtına yüklenecek.

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) özelleştirilmesini eleştirerek, "Barajın satış maliyeti halkın sırtına yüklenecek." görüşünü savundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Melet Irmağı üzerinde 2016'da faaliyete geçen Topçam HES'in, Ordu'nun en büyük dördüncü barajı olduğunu ve 150 milyon kilovatsaatlik enerji ürettiğini belirtti.

Seyit Torun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız her gün enerji fiyatlarına gelen yeni zamlarla uyanırken, vatandaşlarımız elektrik faturalarını dahi ödeyemez hale gelmişken, devletin elindeki enerji santralleri tek tek özelleştiriliyor. Üzülerek ifade ediyorum ki Topçam Barajı'nın satışının maliyeti de vatandaşımızın sırtına yüklenecek ve bu satış halkımıza yeni elektrik zammı olarak dönecektir."

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gazeteler Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li Torun'dan Topçam HES'in özelleştirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:37:14. #1.13#